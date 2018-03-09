Il Mattino: quell'abbraccio per Astori che riporta la pace nel calcio

"Quell'abbraccio per Astori che riporta la pace nel calcio". Titola così l’edizione odierna del Il Mattino, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa...

"Quell'abbraccio per Astori che riporta la pace nel calcio". Titola così l’edizione odierna del Il Mattino, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce per dare l’ultimo saluto a Davide Astori. Attimi di emozione e commozione, specialmente all’arrivo del feretro e quando hanno preso la parola il fratello e Milan Badelj.