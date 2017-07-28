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Il Mattino: in programma un incontro tra Fiorentina e Napoli, l'obiettivo è Zapata

Il Napoli chiede 22 mln per l'attaccante colombiano, ma la Fiorentina punta ad abbassare le pretese

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 12:17
Il Mattino: in programma un incontro tra Fiorentina e Napoli, l'obiettivo è Zapata -
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Duvan Zapata è uno dei profili che il Napoli vorrebbe monetizzare in vista dello sprint finale del mercato. Per il colombiano non ci sono offerte da 22 milioni di euro, ma in calendario c'è un incontro con la Fiorentina, soprattutto dopo l'eventuale addio di Nikola Kalinic in direzione Milano (tra Milan e Inter).

Fonte: Il Mattino

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