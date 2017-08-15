Il Mattino: Strinic alla Fiorentina? Prima il Napoli vuole che Ghoulam rinnovi
Su Il Mattino di Napoli si parla di Ivan Strinic, terzino sinistro cercato con forza dalla Fiorentina. Il giornale afferma che la società partenopea non avallerà la cessione del giocatore prima del ri...
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2017 12:54
Su Il Mattino di Napoli si parla di Ivan Strinic, terzino sinistro cercato con forza dalla Fiorentina. Il giornale afferma che la società partenopea non avallerà la cessione del giocatore prima del rinnovo di Ghoulam. Misura cautelativa nel caso in cui dovessero sorgere complicazioni con l’esterno franco-algerino.