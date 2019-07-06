Il Genoa offrirà 15 milioni di euro al Napoli per il cartellino di Marko Rog. La viola si è defilata
Secondo Il Mattino, la Fiorentina nei giorni precedenti si era interessata a Marko Rog centrocampista del Napoli ma la trattativa non è andata avanti. Ora la squadra in vantaggio sul calciatore è il G...
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 13:38
Secondo Il Mattino, la Fiorentina nei giorni precedenti si era interessata a Marko Rog centrocampista del Napoli ma la trattativa non è andata avanti. Ora la squadra in vantaggio sul calciatore è il Genoa, disposto a offrire ben 15 milioni di euro per comprarlo a titolo definitivo.