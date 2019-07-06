Il Genoa offrirà 15 milioni di euro al Napoli per il cartellino di Marko Rog. La viola si è defilata

Secondo Il Mattino, la Fiorentina nei giorni precedenti si era interessata a Marko Rog centrocampista del Napoli ma la trattativa non è andata avanti. Ora la squadra in vantaggio sul calciatore è il G...

A cura di Redazione Labaroviola 06 luglio 2019 13:38

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