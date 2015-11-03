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Notizie Marko Rog Fiorentina

Il Genoa offrirà 15 milioni di euro al Napoli per il cartellino di Marko Rog. La viola si è defilata

06 luglio 2019 13:38

Gazzetta, il Napoli offre 50 milioni più due giocatori per Chiesa. Ancelotti chiama il ragazzo ma la porta è sbarrata

31 maggio 2018 09:02

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