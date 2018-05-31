Gazzetta, il Napoli offre 50 milioni più due giocatori per Chiesa. Ancelotti chiama il ragazzo ma la porta è sbarrata
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, fioccano le proposte per Federico Chiesa il Napoli in pole position su tutti, nella persona di De Laurentiis che si sarebbe mosso in prima persona...
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 09:02
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, fioccano le proposte per Federico Chiesa il Napoli in pole position su tutti, nella persona di De Laurentiis che si sarebbe mosso in prima persona per strappare il ragazzo da Firenze: 50 milioni più due giocatori (volendo anche Rog) l'offerta fatta alla Fiorentina. Ancelotti corteggia anche il padre Enrico ma la porta è sbarrata.
Nei giorni scorsi Corvino ha rimandato al mittente anche l'offerta della Roma: 40 milioni + El Shaarawy. Inter e Juventus alla finestra.