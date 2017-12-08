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Il Mattino: De Laurentiis non molla la presa, vuole portare Chiesa al Napoli

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di mollare Federico Chiesa nonostante il secco rifiuto incassato dalla Fiorentina durante l’ultima estate di calciomercato. Il quotidiano sottolinea che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2017 12:55
Il Mattino: De Laurentiis non molla la presa, vuole portare Chiesa al Napoli -
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Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di mollare Federico Chiesa nonostante il secco rifiuto incassato dalla Fiorentina durante l’ultima estate di calciomercato. Il quotidiano sottolinea che se i Della Valle dovessero cambiare idea sull’incedibilità del numero 25 viola, il Napoli si farebbe trovare pronto.

La società azzurra è quella maggiormente interessata al classe ’97, che piace anche a Juventus, Inter e Bayern Monaco e costa circa 40 milioni di euro. De Laurentiis lo osserverà domenica, con la speranza che la Fiorentina si convinca a trattare una sua cessione: a luglio ci potrebbe essere un nuovo tentativo.

Fonte: Il Mattino

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