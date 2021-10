Bertoni su Spalletti: “Da ragazzino veniva in Fiesole a sostenerci. Napoli, occhio alla Fiorentina”

Manca sempre meno alla sfida di domani alle 18.00 tra Fiorentina e Napoli. Daniel Bertoni, ex giocatore di entrambe le squadre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Il Mattino. Le sue parole:

“Spalletti mi ha raccontato di quando da ragazzino veniva a vederci e faceva il tifo per me dalla Fiesole. I rischi che corre il Napoli sono evidenti, i viola hanno qualità, giocatori importanti e mentalità. Contro l’Inter, nel primo tempo dovevano aver fatto almeno due gol. Vlahovic e Osimhen sono gli attaccanti dell’era moderna. Sono completi in tutto e possono fare le fortune delle loro squadre.”

