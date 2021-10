Commisso suona la fisarmonica al Viola Park per tutti gli operai, festa per loro. Il video

Ultimi giorni a Firenze per Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina dopo la partita contro il Napoli tornerà negli Stati Uniti per seguire da vicino anche la Mediacom. Al Viola Park, Commisso, insieme con il responsabile dei lavori, Giovanni Nigro, ha organizzato una festa con tutti gli operai del Viola Park. Questo il video in cui Commisso suona la fisarmonica

DI MARZIO: “CHIESA DOVEVA ANDARE AL LIVERPOOL. POI…”