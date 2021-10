Di Marzio rivela: “A Firenze Chiesa rifiutò il Liverpool, con il padre già promessi alla Juventus”

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha rivelato un retroscena di mercato che riguarda Federico Chiesa quando era un giocatore della Fiorentina, queste le parole dell’esperto di mercato:

“Una delle prime squadre che aveva chiesto Chiesa alla Fiorentina era stato il Liverpool. Ma Chiesa disse: “No io in Premier non voglio andare perché voglio rimanere in Italia”. Si era già promesso alla Juve da un po’. Ma il Liverpool arriva sempre presto su determinati giocatori. Loro erano già arrivati su Chiesa, ma sia Federico che il papà dissero in quel momento no alla Premier. Ma sarebbe un giocatore con le caratteristiche ideali per la Premier”.

