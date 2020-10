Il Mattino, Milik, pronto un nuovo assalto della Fiorentina a gennaio ma occhio alle concorrenti

Arkadiusz Milik questa sera sfiderà con la sua Polonia l’Italia di mister Mancini nella partita valida per la Nations League a Danzica. Quando tornerà al Napoli, spazio per lui non ce ne sarà e resterà in tribuna almeno fino a gennaio, periodo in cui spera di trovare una nuova squadra dove poter giocare. Secondo Il Mattino oggi in edicola, nel suo futuro ci sono solamente tre soluzioni, Fiorentina in Italia, la quale è rimasta senza bomber ed ha ceduto Chiesa alla Juventus e Tottenham ed Everton in Inghilterra.

