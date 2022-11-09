Probabile formazione: Igor torna con Milenkovic, torna Amrabat dal 1’. Gollini ko

Per la Fiorentina ultimo sforzo in casa prima della sosta per il Mondiale

L’ultimo sforzo interno prima della lunga sosta. Vincenzo Italiano non ha dubbi e per chiudere al meglio una cavalcata che, nel 2022, ha portato in dote tante soddisfazioni tra le mura amiche (dalle vittorie contro le big alla conquista del settimo posto nella scorsa stagione), ha voglia di centrare il suo quinto successo consecutivo tra campionato e Conference. Ed è determinato ad aggiudicarselo in quella che, per la Fiorentina, potrebbe essere la notte della definitiva rinascita. Per farlo tuttavia, rispetto al trionfo di Marassi, è probabile che qualche interprete nell’undici di partenza sia destinato a cambiare, visto che poi domenica Biraghi e compagni faranno visita al Milan per l’ultima gara dell’anno.Ecco perché, davanti a Terracciano, le rotazioni potrebbero iniziare già a livello difensivo. Con Dodo e Biraghi che saranno confermati sugli esterni e l’inserimento di Igor in coppia con Milenkovic, date anche le non perfette condizioni di Martinez Quarta (uscito malconcio a Genova dopo uno scontro con Leris). Qualche dubbio anche a centrocampo, che dovrebbe rimodellarsi sull’assetto a due con il quale ormai da un mese la Fiorentina scende in campo: Amrabat, partito in panchina domenica, tornerà titolare, mentre al suo fianco scalpita per iniziare dal primo minuto Duncan, che ha ben figurato sia a La Spezia che contro la Samp.

Nella batteria dei trequartisti invece non dovrebbe cambiare molto rispetto a Genova, con Ikoné e Kouame confermati sugli esterni e il ballottaggio serratissimo tra Barak (il favorito) e Bonaventura. Davanti infine Cabral sembra destinato a spuntarla su Jovic, che negli ultimi giorni ha dovuto convivere con un fastidio al ginocchio sinistro. Out per la quarta gara di fila Gonzalez così come Sottil, ai box da metà settembre. Ko anche Gollini per un affaticamento al flessore destro: al posto dell’ex Atalanta chiamato per la prima volta in prima squadra il classe 2006 Martinelli, talentuoso portiere della Primavera. Lo scrive La Nazione.

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