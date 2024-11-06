Corriere dello Sport: “La Fiorentina in Conference con le seconde linee. Così coinvolge tutti nel progetto”

Palladino prevede una significativa rotazione

Alla vigilia della sfida APOEL-Fiorentina, terza gara del maxi-girone di Conference League, il tecnico Raffaele Palladino prevede una significativa rotazione della formazione titolare, puntando sulle seconde linee. L'allenatore mantiene infatti una strategia chiara: utilizzare un undici dedicato al campionato e un altro, con molti cambi, per le competizioni internazionali, permettendo così a tutti i giocatori di sentirsi coinvolti nel progetto.

In porta, come di consueto in Conference, giocherà Terracciano al posto di De Gea. La difesa vedrà probabilmente Kayode prendere il posto di Dodo a destra, con Moreno accanto a Martinez Quarta, mentre Biraghi tornerà a sinistra per dare un turno di riposo a Gosens. A centrocampo, Mandragora sarà titolare accanto a Bove. In attacco, Ikoné è pronto per un'altra prova sulla fascia destra, Beltran agirà al centro della trequarti, e Sottil sarà confermato sulla sinistra. In avanti, Kouame potrebbe prendere il posto di Kean, offrendo un'occasione a chi gioca meno di mostrare il proprio valore. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-dodo-e-un-leader-potete-togliere-tutto-a-palladino-ma-non-lui-numeri-eccezionali/275717/