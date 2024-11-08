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Nazione: “Incidente di percorso che può far crescere. Troppi 10 cambi”

Quando sono entrati i titolari, qualcosa è cambiato, ma non abbastanza per ribaltare il risultato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2024 10:46
Nazione: “Incidente di percorso che può far crescere. Troppi 10 cambi” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Prendiamolo come un grande incidente di percorso. Uno di quegli intoppi che può aiutare la crescita della squadra, sulla strada che porta alla consapevolezza e alla maturità. Era impossibile vincerle tutte, ma è vero che molto dipende da come arriva il risultato. Mancava Kean, ed era un'assenza molto pesante. Un giocatore capace di spostare gli equilibri offensivi. A Genova e San Gallo era andata bene, ieri no. Senza un punto di riferimento la squadra ha faticato e nonostante le prove di Palladino i giocatori non sono riusciti a velocizzare il gioco. Poco movimento senza palla e nessuna cattiveria agonistica. In più, i dieci cambi rispetto alla gara di Torino hanno fatto il resto.

La qualità dei giocatori è calata drasticamente, soprattutto nel reparto difensivo, dove gli errori sono costati molto cari. Richardson sulla trequarti non ha funzionato, mentre Adli è incappato in una giornata no. Quando sono entrati i titolari, qualcosa è cambiato, ma non abbastanza per ribaltare il risultato. Lo scrive La Nazione. 

https://www.labaroviola.com/fiorentina-lenta-e-confusionaria-cade-a-cipro-squadra-in-tilt-notte-da-dimenticare-per-palladino/276013/

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