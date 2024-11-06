La Fiorentina punta a nove vittorie consecutive: Palladino non si vuole più fermare 

Palladino punta al record raggiunto da Italiano

La Fiorentina ha raggiunto sette vittorie consecutive e punta ora a estendere la serie contro Apoel e Verona, con l'obiettivo di arrivare a nove prima della pausa. Questa striscia potrebbe eguagliare il recente record di nove vittorie consecutive ottenuto con Vincenzo Italiano tra febbraio e aprile 2023, e avvicinarsi al record storico di dieci vittorie della squadra tra le stagioni 1957-58 e 1958-59. In passato, anche le Fiorentine di Malesani/Trapattoni (1997-99) e Luis Carniglia (1960) hanno raggiunto una striscia di nove successi, ma nessuna è andata oltre.

La squadra di Palladino si avvicina a questo traguardo non solo per il record, ma per consolidare ambizioni in campionato e in Europa, con un gruppo che ha mostrato carattere e solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata per quattro trasferte consecutive, un impresa che risale solo a due precedenti nel 2007 e 1966. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-dodo-e-un-leader-potete-togliere-tutto-a-palladino-ma-non-lui-numeri-eccezionali/275717/