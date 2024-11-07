FORMAZIONE FIORENTINA: PARISI ALA SINISTRA, ADLÌ E RICHARDSON TITOLARI. TORNA BIRAGHI
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'APOEL, gli undici viola e le scelte di Palladino
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2024 19:47
Fiorentina che scende in campo alle ore 21 contro l'APOEL in Conference League per la terza giornata, Palladino lascia a casa Cataldi e Kean, oltre a Gudmundsson che tornerà a disposizione dopo la sosta. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Kayode, Moreno, Quarta, Biraghi, Mandragora, Adli, Ikonè, Richardson, Parisi, Kouamè
LE DURISSIME PAROLE DI CASSANO SUGLI ARBITRI DELLA SERIE A
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