Cassano: "In Italia ci sono arbitri in malafede. Guardate il gol annullato al Monza contro il Milan"

L'ex attaccante si è soffermato sugli episodi arbitrali che si sono verificati nelle ultime giornate di campionato

Antonio Cassano è intervenuto a Viva El Futbol, dove ha parlato degli episodi arbitrali che si sono verificati nell'ultimo turno di campionato, generando non poche polemiche. Queste le parole dell'ex calciatore:

"Il gol annullato al Monza contro il Milan è uno schifo. L’arbitro si è rivelato veramente scarso: Rocchi ma questa che roba è? Io inizio a pensare che in Italia ci sia della malafede. L'unica cosa che mi può far ricredere è se tolgono il VAR. Il calcio è emozione. Io all'epoca ho perso uno scudetto per quel gol di Muntari, contro la Juve. All'inizio non ci vedi la malafede, però oggi non posso pensare che non ci sia. Perché io vado a vedere il pestone a Baldanzi a Monza, con l'arbitro che non va al VAR, poi ieri doppio fallo di Magnani e il VAR non ti richiama e gol per il Verona. Spiegatemi cosa devo pensare, perché io non lo so".

Gosens si è ripreso la Germania con l’aiuto della Fiorentina, è stato convocato di nuovo da Nagelsmann

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