Gosens si è ripreso la Germania con l'aiuto della Fiorentina, è stato convocato di nuovo da Nagelsmann

Le prestazioni di Robin Gosens con la Fiorentina non sono passate inosservate, il terzino viola infatti è stato convocato dalla Germania per le sfide di Nations League. Il terzino viola in un intervis...

Le prestazioni di Robin Gosens con la Fiorentina non sono passate inosservate, il terzino viola infatti è stato convocato dalla Germania per le sfide di Nations League. Il terzino viola in un intervista di Cronache di Spogliatoio aveva confessato di aver pianto durante l'esperienza all'Union Berlino anche per la mancata convocazione ad Euro 2024 e che per lui l'aver perso la Nazionale era stata una delusione tremenda.

Sotto questo punto di vista Gosens può tornare a sorridere, infatti da quando è alla Fiorentina è stato convocato 2 volte consecutivamente da Nagelsmann, tornando dunque ad essere considerato un giocatore utile per la Nazionale Tedesca, congratulazioni dunque a Gosens per essere tornato in Nazionale e alla Fiorentina per aver portato a Firenze un giocatore di questo calibro

LE PAROLE DI PRANDELLI

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