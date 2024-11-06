El Arabi è il centravanti dell’Apoel, la Fiorentina affronta i fantasmi di Atene

El Arabi l'anno scorso vinse la Conference contro la Fiorentina ad Atene

Il centravanti dell'Apoel è il marocchino El Arabi, 37 anni e un incrocio recentissimo con la Fiorentina. Lo scorso anno giocava nell'Olympiacos, entrò a un minuto dal termine dei supplementari nel corso della finale di Atene, rilevando il match winner El Kaabi. In questa stagione si è trasferito a Cipro per gli ultimi spiccioli di carriera. Fin qui 5 gol e 2 assist in 17 partite stagionali. Occhio anche al numero 10, il brasiliano Marquinhos. Piede destro, discreta fantasia. Una carriera spesa tutta in Brasile, ma è già andato in rete quattro volte. E poi Max Meyer, finora centellinato, ma arrivato in estate come il fiore all'occhiello del mercato. Un buon passato allo Schalke 04, è ancora a secco in fatto di gol. Lo scrive La Nazione.

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