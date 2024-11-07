Corriere Fiorentino non ha dubbi: “Turnover quasi totale per la Fiorentina. L’obiettivo mantenere il primato”

Maxi turnover quello che farà oggi Palladino

Campionato, coppa, campionato, coppa. Ormai è una sana abitudine e la Fiorentina non ha nessuna intenzione di interromperla. Anzi. L'obiettivo è andare il più avanti possibile e pazienza se ogni tanto qualche imprevisto comporta sforzi e fatiche supplementari. Basta pensare a quanto successo ieri quando la truppa viola ha dovuto ritardare la partenza per Cipro di circa un'ora (tra ritardo accumulato dall'aereo nei voli precedenti e altri inconvenienti a Peretola) rispetto alla tabella di marcia. Un piccolo fastidio, che ha condizionato tutta la giornata.

Anche perché i viola per questa non agilissima trasferta hanno deciso di alloggiare vicino a Larnaca, città che dista circa un'ora da Nicosia. Il problema è che anche da quelle parti devono fare i conti col traffico e per questo, tanto per dare un'idea di quanto siano slittati i tempi, mister Palladino si è presentato davanti ai microfoni della sala stampa per la conferenza della vigilia attorno alle 21 locali. Dettagli, per carità, che certo non devono e non possono valere come scusanti in vista di una partita che la Fiorentina vuole e deve vincere per consolidare il primato nella classifica del maxi girone, ma che servono per capire come mai, quando il calendario si fa così fitto, sia inevitabile gestire uomini, forze e risorse.

Attenzione alta quindi, ma tanta gestione e nessuna forzatura. Un esempio? Kean. Ancora alle prese con l'eco dell'infortunio alla caviglia rimediato a Lecce e per questo rimasto ancora una volta fuori dai convocati. Discorso leggermente diverso per Cataldi che, un po' come Pongracic prima di lui, è protagonista di un piccolo giallo. Uscito perché affaticato nel finale del match con la Roma, non si è più visto. Out a Genova, out a Torino e out stasera. Resta da capire se riuscirà a recuperare per la sfida col Verona ma di certo, nonostante non sia mai stato diramato alcun report, qualche problema (magari non serio) ce l'ha. Palladino comunque, andrà avanti sulla strada del turnover quasi totale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/comuzzo-il-mio-idolo-e-chiellini-amo-marcare-ma-devo-migliorare-nei-passaggi-sorpreso-del-successo/275818/