Ultras APOEL: "Qui dove i colossi si sono piegati, rendiamo lo stadio un inferno per la Fiorentina"

La Fiorentina è attesa dall'APOEL per la terza giornata di Conference League. Dopo l'appello della società ai tifosi, è arrivato anche quello degli ultras dell'APOEL (APOEL Ultras 1979), che attravers...

La Fiorentina è attesa dall'APOEL per la terza giornata di Conference League. Dopo l'appello della società ai tifosi, è arrivato anche quello degli ultras dell'APOEL (APOEL Ultras 1979), che attraverso un comunicato social hanno scritto: "L'APOEL gioca domani contro la Fiorentina e noi abbiamo il dovere di stare al fianco della squadra e fare di nuovo della GSP un inferno. Qui dove i colossi si sono piegati, dove tante squadre si sono inginocchiate, dove milioni di giocatori si sono inchinati davanti a noi, dove sono state scritte le pagine d'oro della storia dello sport cipriota. Qui siamo chiamati a fare ciò che la storia e il nostro DNA ci dicono di fare. Iniziamo quindi nel migliore dei modi i festeggiamenti per il compleanno della Leggenda e i 45 anni della nostra Associazione".

SI ACCENDE LA CORSA AL 5° POSTO IN CHAMPIONS: ITALIA 3° NEL RANKING ALLE SPALLE DI PORTOGALLO E INGHILTERRA

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