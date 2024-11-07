Ferrari rivela: "Kean ha chiesto la clausola. Non amiamo questa opzione ma eravamo convinti di lui"

Dovevamo avere un po' di pazienza tutti. E' un gruppo con tanti nuovi anche nello staff. E' un gruppo unito che ci può dare soddisfazioni

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di APOEL-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"Kean e la clausola? Siamo convinti dell'operazione e ci è stato chiesto di mettere questa opzione. Si tratta di una cosa che noi non amiamo ma c'era questa convinzione su questo giocatore ed abbiamo trovato il modo giusto per farla. Una clausola, che non vale solo per l'estero, perchè lui voleva questa garanzia sia economica che tecnica che noi lo volessimo ad ogni costo. Sarà lui poi a dirci se vorrà attivarla in futuro per andare in un altro club Ogni scelta è stata fatto con il mister, tutti insieme."

IL COMMENTO DI ENZO BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-parisi-non-aveva-le-caratteristiche-per-giocare-alto-con-italiano-nel-gioco-di-palladino-puo-farlo/275937/