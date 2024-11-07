Bucchioni: "Parisi non aveva le caratteristiche per giocare alto con Italiano. Nel gioco di Palladino può farlo"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le scelte di formazione di Raffaele Palladino per APOEL-Fiorentina. Queste le sue parole:"Turnover quasi totale con la curiosità...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le scelte di formazione di Raffaele Palladino per APOEL-Fiorentina. Queste le sue parole:

"Turnover quasi totale con la curiosità di vedere Parisi alto. L'anno scorso per Italiano non aveva le caratteristiche per saltare l'uomo ed aveva ragione; questo è un calcio diverso e per me può giocare in quel ruolo. Adli dall'inizio è una buona notizia perchè non stava benissimo e Palladino ritrova anche Mandragora. Poi vediamo il campo ma dal punto di vista psicologico far sentire tutti importanti è fondamentale perchè prima o poi serviranno tutti."

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/formazione-fiorentina-parisi-ala-sinistra-adli-e-richardson-titolari-torna-biraghi/275923/