Notizie Apoel Fiorentina Fiorentina

Bucchioni: "Turnover di ieri inaccettabile. Se fai 10 cambi i giocatori si sentono riserve. Messaggi sbagliati"
08 novembre 2024 19:03
Ponciroli: "La sconfitta della Fiorentina è un incidente di percorso. Nessun allarme per Palladino"
08 novembre 2024 14:13
Martinez Quarta sotto accusa dopo l'APOEL: altra prestazione deludente e pagelle da incubo
08 novembre 2024 12:23
Ferrari rivela: "Kean ha chiesto la clausola. Non amiamo questa opzione ma eravamo convinti di lui"
07 novembre 2024 20:34
Bucchioni: "Parisi non aveva le caratteristiche per giocare alto con Italiano. Nel gioco di Palladino può farlo"
07 novembre 2024 20:12
Bucciantini: "Con il Verona importantissima. La Fiorentina rischia classifica straordinaria. Turnover di stasera giusto"
07 novembre 2024 19:24
Ikoné: "L'APOEL è una squadra che merita rispetto. Daremo il massimo, in Europa 0 partite facili"
07 novembre 2024 16:56
Presidente APOEL: "Fiorentina superiore ma daremo tutto per vincere. Spero che i tifosi diano carica giusta"
06 novembre 2024 18:20
APOEL, Belec: "Fiorentina forte in tutti i reparti. Non dobbiamo lasciare spazi ed essere aggressivi"
06 novembre 2024 17:31
Jimenez (all. APOEL): "La Fiorentina può vincere la Conference. Grande squadra, ma combatteremo"
06 novembre 2024 17:05
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