Bucchioni: "Turnover di ieri inaccettabile. Se fai 10 cambi i giocatori si sentono riserve. Messaggi sbagliati"

I giocatori non si trovano, nel primo tempo sembrava la moviola proprio perchè non c'è l'intesa dal momento che non giocano mai insieme quelli che sono scesi in campo ieri

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare la sconfitta di ieri della Fiorentina contro l'APOEL. Nel corso del commento su alcune prestazioni dei singoli, il noto giornalista si è soffermato sul massiccio turnover che ha attuato mister Raffaele Palladino nel match di Conference League. Ecco le sue parole:

"Kayode è in un momento di difficoltà ma una mano per questa brutta prestazione gliel'ha data pure un turnover, che dobbiamo dirlo, è inaccettabile. Non possono esistere due squadre che giocano allo stesso livello. Puoi toglierne 4 o 5 ma 10 dall'inizio non si deve fare secondo me, e secondo anche la storia del calcio. Un giocatore quando l'allenatore cambia 10 giocatore si sente riserva perchè l'allenatore dice "ne cambio 10 e quindi metto le riserve"...Ci sono tanti messaggi sbagliati nella partita di ieri."

COMUZZO CONVOCATO PER LA PRIMA VOLTA IN NAZIONALE MAGGIORE

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