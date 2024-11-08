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Bucchioni: "Turnover di ieri inaccettabile. Se fai 10 cambi i giocatori si sentono riserve. Messaggi sbagliati"

I giocatori non si trovano, nel primo tempo sembrava la moviola proprio perchè non c'è l'intesa dal momento che non giocano mai insieme quelli che sono scesi in campo ieri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2024 19:03
Bucchioni: "Turnover di ieri inaccettabile. Se fai 10 cambi i giocatori si sentono riserve. Messaggi sbagliati" -
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Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare la sconfitta di ieri della Fiorentina contro l'APOEL. Nel corso del commento su alcune prestazioni dei singoli, il noto giornalista si è soffermato sul massiccio turnover che ha attuato mister Raffaele Palladino nel match di Conference League. Ecco le sue parole:

"Kayode è in un momento di difficoltà ma una mano per questa brutta prestazione gliel'ha data pure un turnover, che dobbiamo dirlo, è inaccettabile. Non possono esistere due squadre che giocano allo stesso livello. Puoi toglierne 4 o 5 ma 10 dall'inizio non si deve fare secondo me, e secondo anche la storia del calcio. Un giocatore quando l'allenatore cambia 10 giocatore si sente riserva perchè l'allenatore dice "ne cambio 10 e quindi metto le riserve"...Ci sono tanti messaggi sbagliati nella partita di ieri."

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