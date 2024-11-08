Comuzzo convince Spalletti e brucia le tappe. Prima convocazione con l'Italia. C'è anche Kean

Pietro Comuzzo convocato in Nazionale maggiore per le partite contro Francia e Belgio. Gioia per il classe 2005 e per la Fiorentina

Da pochi minuti è stato reso ufficiale l'elenco dei convocati della Nazionale italiana per le sfide di Nations League con Francia e Belgio. La notizia di giornata è la chiamata del giovane difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, che dopo un inizio di stagione a dir poco devastante è riuscito a strappare la sua prima convocazione con la Nazionale bruciando le tappe. Il classe 2005, infatti, è uno dei perni della Nazionale Under 20 non aveva ancora ricevuto la chiamata con l'Under 21. Una grande gioia per Comuzzo che oltre a rappresentare il futuro della Fiorentina potrebbe essere un elemento fondamentale dell'Italia per i prossimi anni.

Convocato anche l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, che ha la stima del CT Luciano Spalletti già da tempo e si giocherà il posto con Retegui.

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