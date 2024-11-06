APOEL, Belec: "Fiorentina forte in tutti i reparti. Non dobbiamo lasciare spazi ed essere aggressivi"

Il portiere dell'APOEL Nicosia e vecchia conoscenza della Serie A ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina

Vecchia conoscenza del calcio italiano ed attuale portiere dell'APOEL Nicosia, Vid Belec, ha parlato alla viglia della gara di Conference League contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni riportate da TMW:

"Non provo nessuna emozione ad affrontare una squadra italiana, anche se sono stato tanti anni in Italia, di cui ho bei ricordi. Comunque mi ha fatto crescere e diventare calciatore, per cui ringrazio l'Italia. Ma i miei compagni non mi hanno chiesto nulla sulla Fiorentina perché l'allenatore ci ha già dato tutte le informazioni necessarie.

"Come dobbiamo comportarci in difesa? La Fiorentina non ha solo attaccanti bravi ma tutta la squadra gioca molto bene. Se noi lasciamo spazio a loro, ci possono far male per questo dobbiamo essere aggressivi e vincere il duello sulle seconde palle, perché se noi glielo lasciamo dobbiamo essere consapevoli che sono forti in tutti i reparti. Nel calcio di oggi contino i dettagli e per questo tutte le gare partono da zero a zero. Però sappiamo che il campionato di serie A è forte in Europa, quello cipriota però sta crescendo molto e molti club stanno facendo progressi. Cosa deve temere la Fiorentina lo vedremo domani.

Seguo ancora la Serie A con molto interesse e tifo sempre Inter. Che atmosfera sarà domani? Penso che nel calcio non si deve temere niente ma posso dire che l'atmosfera sarà calda. I nostri tifosi saranno tanti e rumorosi".

Ultras APOEL: “Qui dove i colossi si sono piegati, rendiamo lo stadio un inferno per la Fiorentina”

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