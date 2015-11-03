Notizie Belec Fiorentina

APOEL, Belec: "Fiorentina forte in tutti i reparti. Non dobbiamo lasciare spazi ed essere aggressivi"
06 novembre 2024 17:31
L’Apoel è la squadra che fu grande, i fasti di un tempo sono lontani. Belec ha un passato in Italia
06 novembre 2024 09:10
Dragowski all'Empoli in prestito, alla Fiorentina uno tra Terracciano o Belec. Le ultime
21 gennaio 2019 13:53
CdS, Diks verso il Belgio, Dragowski conteso e Belec verso l'arrivo a Firenze
17 gennaio 2019 11:28
Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...
16 gennaio 2019 20:39
Vicina la cessione in prestito di Dragowski al club danese del Vejle. Belec il sostituto, le ultime
16 gennaio 2019 10:25
Sky Sport, la Fiorentina prende Belec dalla Sampdoria come vice Lafont. Colpo vicino
16 gennaio 2019 00:19
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