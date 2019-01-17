CdS, Diks verso il Belgio, Dragowski conteso e Belec verso l'arrivo a Firenze

La Fiorentina ha abbandonato Obiang e ha promesso il terzino Kevin Diks allo Standard Liegi e vuole trovare presto una sistemazione al portiere Bartlomiej Dragowski che prima potrebbe potrebbe tornare...

A cura di Redazione Labaroviola 17 gennaio 2019 11:28

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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