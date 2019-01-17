CdS, Diks verso il Belgio, Dragowski conteso e Belec verso l'arrivo a Firenze
La Fiorentina ha abbandonato Obiang e ha promesso il terzino Kevin Diks allo Standard Liegi e vuole trovare presto una sistemazione al portiere Bartlomiej Dragowski che prima potrebbe potrebbe tornare...
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 11:28
La Fiorentina ha abbandonato Obiang e ha promesso il terzino Kevin Diks allo Standard Liegi e vuole trovare presto una sistemazione al portiere Bartlomiej Dragowski che prima potrebbe potrebbe tornare in Polonia, ora si è fatto sotto anche il Livorno. La Fiorentina ha bloccato Belec della Sampdoria.
Corriere dello Sport