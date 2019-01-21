Dragowski all'Empoli in prestito, alla Fiorentina uno tra Terracciano o Belec. Le ultime
Dragowski è praticamente un nuovo giocatore dell'Empoli, la Fiorentina lo ha ceduto in prestito secco agli azzurri. Al suo posto, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo profilo twitter, arrive...
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2019 13:53
Dragowski è praticamente un nuovo giocatore dell'Empoli, la Fiorentina lo ha ceduto in prestito secco agli azzurri. Al suo posto, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo profilo twitter, arriverà uno tra Terracciano e Belec. Il primo è il numero uno della stessa società toscana dove Dragowski sta andando a prendere il posto.