Dragowski all'Empoli in prestito, alla Fiorentina uno tra Terracciano o Belec. Le ultime

Dragowski è praticamente un nuovo giocatore dell'Empoli, la Fiorentina lo ha ceduto in prestito secco agli azzurri. Al suo posto, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo profilo twitter, arrive...

Dragowski è praticamente un nuovo giocatore dell'Empoli, la Fiorentina lo ha ceduto in prestito secco agli azzurri. Al suo posto, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo profilo twitter, arriverà uno tra Terracciano e Belec. Il primo è il numero uno della stessa società toscana dove Dragowski sta andando a prendere il posto.