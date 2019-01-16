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Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...

di Lorenzo BigiottiIl Besiktas pare proprio deciso a mettere sul piatto dei bianconeri, un prestito con obbligo di riscatto per il viola in prestito Pjaca. E' possibile che il giocatore vada in Turchi...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
16 gennaio 2019 20:39
Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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di Lorenzo Bigiotti

Il Besiktas pare proprio deciso a mettere sul piatto dei bianconeri, un prestito con obbligo di riscatto per il viola in prestito Pjaca. E' possibile che il giocatore vada in Turchia e lasci anticipatamente la Fiorentina, dopo aver perso tanti posti nelle gerarchie di Stefano Pioli.

Laurinì piace alla Samp, la Fiorentina chiede pochi milioni per la sua cessione e sarebbe pronta a fiondarsi su Di Lorenzo come eventuale sostituto sfruttando anche i buoni rapporti instaurati con l'Empoli di Corsi.

Dragowski invece è hai saluti se ne andrà a giocare in prestito molto probabilmente in Danimarca anche se il Livorno è in pressing e ci sta provando. In entrambi casi il polacco se ne andrebbe in prestito secco per metà stagione. Il percorso inverso lo potrebbe fare invece Belec portiere della Sampdoria che verrebbe a Firenze per fare il vice Lafont.

Nel frattempo termina il prestito al Cosenza di Cerofolini, se ne andrà sempre in prestito in Serie C. Ai saluti infine anche Diks

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