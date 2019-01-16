Casa Mercato Viola, Pjaca in Turchia? Laurinì piace alla Samp al suo posto...

di Lorenzo BigiottiIl Besiktas pare proprio deciso a mettere sul piatto dei bianconeri, un prestito con obbligo di riscatto per il viola in prestito Pjaca. E' possibile che il giocatore vada in Turchi...

di Lorenzo Bigiotti

Il Besiktas pare proprio deciso a mettere sul piatto dei bianconeri, un prestito con obbligo di riscatto per il viola in prestito Pjaca. E' possibile che il giocatore vada in Turchia e lasci anticipatamente la Fiorentina, dopo aver perso tanti posti nelle gerarchie di Stefano Pioli.

Laurinì piace alla Samp, la Fiorentina chiede pochi milioni per la sua cessione e sarebbe pronta a fiondarsi su Di Lorenzo come eventuale sostituto sfruttando anche i buoni rapporti instaurati con l'Empoli di Corsi.

Dragowski invece è hai saluti se ne andrà a giocare in prestito molto probabilmente in Danimarca anche se il Livorno è in pressing e ci sta provando. In entrambi casi il polacco se ne andrebbe in prestito secco per metà stagione. Il percorso inverso lo potrebbe fare invece Belec portiere della Sampdoria che verrebbe a Firenze per fare il vice Lafont.

Nel frattempo termina il prestito al Cosenza di Cerofolini, se ne andrà sempre in prestito in Serie C. Ai saluti infine anche Diks