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Sky Sport, la Fiorentina prende Belec dalla Sampdoria come vice Lafont. Colpo vicino

Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo l'arrivo di Gabbiadini la Sampdoria adesso penserà alle possibili uscite. Fra queste c'è anche Vid Belec, portiere sloveno classe '90 vicino alla cessione alla F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2019 00:19
Sky Sport, la Fiorentina prende Belec dalla Sampdoria come vice Lafont. Colpo vicino - Bogliasco (Genova), 01/02/2018 Sampdoria/Belec - Intervista SampTv Vid Belec
Bogliasco (Genova), 01/02/2018 Sampdoria/Belec - Intervista SampTv Vid Belec
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Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo l'arrivo di Gabbiadini la Sampdoria adesso penserà alle possibili uscite. Fra queste c'è anche Vid Belec, portiere sloveno classe '90 vicino alla cessione alla Fiorentina (come vice del titolare Lafont). A questo punto sarebbe vicina anche la cessione di Dragowski.

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