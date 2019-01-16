Vicina la cessione in prestito di Dragowski al club danese del Vejle. Belec il sostituto, le ultime

Bartlomiej Dragowski è un portiere giovane, classe 1997, con tanta voglia di giocare. La Fiorentina lo apprezza, ma intende accontentarlo per i prossimi cinque mesi. E Dragowski ha accettato la propos...

A cura di Redazione Labaroviola 16 gennaio 2019 10:25

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski

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