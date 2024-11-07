Bucciantini: "Con il Verona importantissima. La Fiorentina rischia classifica straordinaria. Turnover di stasera giusto"

Non sono preoccupato per i possibili cambi di formazione perchè molti sono giocatori che sono arrivati ottavi in campionato ed hanno fatto 2 finali di Conference League

Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno nel consueto filo diretto per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

"In questo momento Palladino sta gestendo bene 2 o 3 assenze. Mancando un centrocampista come Cataldi, lo slittamento ha previsto l'aggiunta di un attaccante, come Sottil, perchè è tornato Bove in mediana. La Fiorentina vuol dire che si sente sicura in difesa. E' giusto che Palladino faccia il turnover per includere tutti.

Berardi a gennaio? Su di lui è un altro discorso perchè è tornato ed è aggredibile ma non è serio ora parlare di mercato. Vedremo a gennaio se devi migliorare qualche reparto.

I cambi di formazione stasera? Mi piacerebbe Parisi alto per far rifiatare Sottil stasera. Non sono preoccupato per i possibili cambi di formazione perchè molti sono giocatori che sono arrivati ottavi in campionato ed hanno fatto 2 finali di Conference League. Poi domenica c'è la partita con il Verona che è importantissima: la Fiorentina rischia di andare alla sosta con una classifica straordinaria perchè quelle due davanti si affrontano.

De Gea? Non mi aspettavo un De Gea così perchè non sapevo cosa aspettarmi da un portiere che non giocava da un anno. Avevo questo tipo di scetticismo su di lui, è stata una grande idea di mercato e non so perchè sia successo perchè fino ad un anno fa non sarebbe venuto in Italia."

HUMMELS RIFIUTO' ALLA FIORENTINA, ALLA ROMA NEANCHE UNA PARTITA DA TITOLARE

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