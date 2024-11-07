Hummels ancora umiliato da Juric, gli preferisce Cristante da centrale: "Ho messo formazione migliore"

Il difensore tedesco non ha ancora giocato una partita da titolare dal suo arrivo a Roma. Juric mette Cristante centrale in Europa League pur di non farlo giocare. Hummels in estate rifiutò la Fiorentina

Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise: "Dybala dobbiamo gestirlo bene, Dovbyk ha avuto l'influenza prima di Verona. Oggi dobbiamo vincere la partita, abbiamo bisogno di positività e ci siamo concentrati su questo per provare a vincere".

Hummels ancora fuori, perché?

"È una scelta tecnica, io cerco di scegliere la squadra che ha più possibilità di vincere e stasera mi sento così".

Bocciatura definitiva?

"No, è una scelta tecnica per stasera". Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI JONATHAN IKONE'

https://www.labaroviola.com/ikone-lapoel-e-una-squadra-che-merita-rispetto-daremo-il-massimo-in-europa-0-partite-facili/275918/