Ikoné: "L'APOEL è una squadra che merita rispetto. Daremo il massimo, in Europa 0 partite facili"

L'esterno della Fiorentina ha parlato ai canali ufficiali dell'APOEL Nicosia in vista del match di questa sera

In vista del match di questa sera contro l'APOEL Nicosia, Jorko Ikoné ha parlato ai canali ufficiali del club cipriota. Queste le parole dell'esterno della Fiorentina:

"Il nostro unico obiettivo in ogni partita è conquistare i 3 punti. Sappiamo quanto sia importante avere continuità nei risultati, perché il nostro grande obiettivo è il primo posto nella classifica della Conference League. Infatti a Cipro daremo il massimo, perché ogni avversario merita il nostro rispetto nelle competizioni europee e non esiste più una partita facile a questo livello. L'APOEL è una squadra storica e ha tanta esperienza in Europa, sappiamo che non avremo una serata facile e dobbiamo giocare ad un buon livello per fare risultato.

Ndongala? Conosco il suo nome, tuttavia non ci siamo mai incontrati di persona. So che è un ottimo giocatore, con un grande talento e, come mio connazionale e gli auguro il meglio.. Come in ogni gara abbiamo studiato tutti gli avversari. Conosco anche Belec, il loro portiere, che ha giocato per tanti anni in Italia, ma anche El Arabi, che abbiamo avuto come avversario l'anno scorso in una finale che abbiamo perso, purtroppo".

Gosens si è ripreso la Germania con l’aiuto della Fiorentina, è stato convocato di nuovo da Nagelsmann

https://www.labaroviola.com/gosens-si-e-ripreso-la-germania-con-laiuto-della-fiorentina-e-stato-convocato-di-nuovo-da-nagelsmann/275899/