Notizie Hummels Fiorentina

Hummels ricorda l'esordio di Firenze: "Mi ero promesso di non fare niente di stupido, ma subito dopo ho fatto autogol"
03 gennaio 2025 14:22
Anche Ranieri boccia Hummels, fisicamente flop. E pensare che Juric fu insultato per averlo bocciato...
20 novembre 2024 13:57
Hummels punge ancora la Roma. Dubbioso mentre aspetta notizie sull'allenatore: "Io negli ultimi 3 giorni"
13 novembre 2024 18:10
Hummels ancora umiliato da Juric, gli preferisce Cristante da centrale: "Ho messo formazione migliore"
07 novembre 2024 18:40
Caos Roma, I giocatori non vogliono più Juric. Hermoso si è pentito, Hummels chiede la cessione?
05 novembre 2024 18:45
Hummels scherza: "L'autogol con la Fiorentina è la ciliegina sulla torta del mio inizio alla Roma"
31 ottobre 2024 13:26
Gosens: “Hummels? Non lo auguro a nessuno un periodo così. Autogol? Mi è dispiaciuto moltissimo per lui”
29 ottobre 2024 13:35
Roma, Hummels punzecchia Juric sui social per il mancato esordio: "Oggi allenamento, come sempre"
25 ottobre 2024 18:20
Hummels umiliato, fatto scaldare mezz'ora non entra. Aveva rifiutato la Fiorentina ma con la Roma zero presenze
24 ottobre 2024 23:38
Hummels aveva rifiutato la Fiorentina per una grande squadra, ora si lamenta che non gioca a Roma
09 ottobre 2024 17:19
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