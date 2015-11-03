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Notizie Hummels Fiorentina

Hummels ricorda l'esordio di Firenze: "Mi ero promesso di non fare niente di stupido, ma subito dopo ho fatto autogol"

03 gennaio 2025 14:22

Anche Ranieri boccia Hummels, fisicamente flop. E pensare che Juric fu insultato per averlo bocciato...

20 novembre 2024 13:57

Hummels punge ancora la Roma. Dubbioso mentre aspetta notizie sull'allenatore: "Io negli ultimi 3 giorni"

13 novembre 2024 18:10

Hummels ancora umiliato da Juric, gli preferisce Cristante da centrale: "Ho messo formazione migliore"

07 novembre 2024 18:40

Caos Roma, I giocatori non vogliono più Juric. Hermoso si è pentito, Hummels chiede la cessione?

05 novembre 2024 18:45

Hummels scherza: "L'autogol con la Fiorentina è la ciliegina sulla torta del mio inizio alla Roma"

31 ottobre 2024 13:26

Gosens: “Hummels? Non lo auguro a nessuno un periodo così. Autogol? Mi è dispiaciuto moltissimo per lui”

29 ottobre 2024 13:35

Roma, Hummels punzecchia Juric sui social per il mancato esordio: "Oggi allenamento, come sempre"

25 ottobre 2024 18:20

Hummels umiliato, fatto scaldare mezz'ora non entra. Aveva rifiutato la Fiorentina ma con la Roma zero presenze

24 ottobre 2024 23:38

Hummels aveva rifiutato la Fiorentina per una grande squadra, ora si lamenta che non gioca a Roma

09 ottobre 2024 17:19

Pruzzo: "Milik e Hummels per fare una grande Fiorentina, gli altri nomi che escono non sono di livello"

18 giugno 2024 18:36

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