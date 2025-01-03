Hummels ricorda l'esordio di Firenze: "Mi ero promesso di non fare niente di stupido, ma subito dopo ho fatto autogol"

Il difensore tedesco della Roma ha commentato il momento dell'esordio in casa dei viola dove ha fatto autogol

A Il Messaggero ha parlato il difensore della Roma Hummels che ha ricordato l'esordio in Serie A con la maglia della Roma in casa della Fiorentina nella sconfitta per 4-1: "Quando sono entrato, stavamo perdendo e non stavo vivendo una bella situazione personale perché non avevo mai giocato con la Roma, non ero minimamente tranquillo e ho pensato solo di giocare semplice e non fare niente di stupido che potesse mettere in difficoltà la squadra. Non appena il tempo di finire questo pensiero che ho fatto autogol, non mi sembrava vero. Era un momento in cui tutto andava male e mi è venuto quasi da ridere per la scena. Ho sempre vissuto la mia vita con filosofia ed umorismo perché credo che poi le cose si sistemeranno da sole."

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