Textor(presidente Botafogo): "Parlo spesso con gli agenti di Luiz Henrique e insieme decideremo cosa fare"

Il proprietario del Lione e del Botafogo ha parlato del giocatore accostato a tante squadre europee a gennaio

John Textor, proprietario del Botafogo e del Lione, ha parlato a O Globo del giocatore brasiliano Luiz Henrique che è stato accostato alla Fiorentina e per il quale i viola hanno fatto un'offerta nelle scorse ore: "Il piano per lui è sempre stato che si trasferisse in Europa, ma ancora non sappiamo niente. Potrebbe giocare il Mondiale per club con il Botafogo perché è una possibilità concreta, questo trasferimento va fatto nel suo interesse e al momento giusto. Parlo con i suoi agenti molto spesso e decideremo cosa fare nella prima settimana di gennaio."

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