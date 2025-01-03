Labaro Viola

Fratini esalta Comuzzo: "Ha annientato Vlahovic. Per me è il miglior difensore centrale della Serie A"

L'intermediario di mercato Michele Fratini ha parlato in diretta a TvPlay nel corso di “Ti amo calciomercato.it”. Queste le sue parole su Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina: “Comuz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2025 14:20
Fratini esalta Comuzzo: "Ha annientato Vlahovic. Per me è il miglior difensore centrale della Serie A" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Comuzzo
Condividi

L'intermediario di mercato Michele Fratini ha parlato in diretta a TvPlay nel corso di “Ti amo calciomercato.it”. Queste le sue parole su Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina: “Comuzzo ha annientato Vlahovic. Per me è il difensore centrale più forte della Serie A. Se teniamo conto di come marca e dell'età, allora è il migliore". 

PALLADINO: “VALENTINI HA GIÀ IMPARATA L’ITALIANO, BUONA IMPRESSIONE. CI DARÀ UNA GRANDE MANO”

https://www.labaroviola.com/palladino-valentini-ha-gia-imparata-litaliano-buona-impressione-ci-dara-una-grande-mano/283226/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok