Fratini esalta Comuzzo: "Ha annientato Vlahovic. Per me è il miglior difensore centrale della Serie A"

L'intermediario di mercato Michele Fratini ha parlato in diretta a TvPlay nel corso di “Ti amo calciomercato.it”. Queste le sue parole su Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina: “Comuz...

L'intermediario di mercato Michele Fratini ha parlato in diretta a TvPlay nel corso di “Ti amo calciomercato.it”. Queste le sue parole su Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina: “Comuzzo ha annientato Vlahovic. Per me è il difensore centrale più forte della Serie A. Se teniamo conto di come marca e dell'età, allora è il migliore".

PALLADINO: “VALENTINI HA GIÀ IMPARATA L’ITALIANO, BUONA IMPRESSIONE. CI DARÀ UNA GRANDE MANO”

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