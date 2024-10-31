Hummels scherza: "L'autogol con la Fiorentina è la ciliegina sulla torta del mio inizio alla Roma"

Il difensore della Roma Mats Hummels ha preso con filosofia l'autogol messo a referto in occasione del 5 a 1 della Fiorentina

Mats Hummels, difensore della Roma, ha parlato (tra le altre cose) anche l'autogol all'esordio con i giallorossi di domenica scorsa, nel 5-1 subito sul campo della Fiorentina, all'interno del suo podcast: "È una sorta di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene. Le cose possono solo migliorare. Non so cos'altro ci sarà da aspettarsi. Mi sono detto: qual è il modo migliore per iniziare la carriera in un club così importante? Un autogol dopo quattro minuti quando si è già sul 4-1 è davvero brutto. È di nuovo così ironico che posso solo prenderla con umorismo".

E ancora, Hummels ha anche affrontato l'argomento Pallone d'Oro 2024 (in cui si è classificato al 29° posto, ex aequo con il suo nuovo compagno di squadra Dovbyk) soffermandosi in particolare sul comportamento tenuto dal Real Madrid, che ha deciso di disertare l'evento: "Usare le parole 'mancanza di rispetto' quando non si sono vinte le elezioni ha un sapore un po' trumpiano, e purtroppo è irrispettoso nei confronti degli altri. Questa è la cosa negativa".

Infine, sempre sul Real Madrid e la mancata accettazione del risultato al Pallone d'Oro, conclude Hummels: "Non c'è dubbio che qualcuno del Real se lo meriti. Ma ci sono altri giocatori straordinari che sono così bravi. È un peccato non rendere loro onore. Ci sono state squadre che sono state penalizzate di più nel calcio internazionale, lasciatemelo dire". E conclude scherzando sul suo piazzamento: "L'ultimo posto al Pallone d'Oro è il miglior ultimo posto al mondo". Lo scrive TMW.

KEAN E CATALDI NON CONVOCATI

https://www.labaroviola.com/convocati-fiorentina-kean-e-cataldi-out-ce-comuzzo-e-rientrano-anche-mandragora-e-moreno/274874/