Convocati Fiorentina: Kean e Cataldi out, c'è Comuzzo e rientrano anche Mandragora e Moreno

La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di stasera a marassi contro il Genoa, le due cattive notizie sono le assenze di Kean e Cataldi che non sono al...

A cura di Redazione Labaroviola 31 ottobre 2024 12:27

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