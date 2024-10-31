Convocati Fiorentina: Kean e Cataldi out, c'è Comuzzo e rientrano anche Mandragora e Moreno
La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di stasera a marassi contro il Genoa, le due cattive notizie sono le assenze di Kean e Cataldi che non sono al...
La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di stasera a marassi contro il Genoa, le due cattive notizie sono le assenze di Kean e Cataldi che non sono al top fisicamente, mentre è regolarmente convocato Comuzzo e sono recuperati Mandragora e Moreno. Ancora assente Pongracic così come il numero 10 viola Gudmundsson, questo l'elenco completo:
1) ADLI Yacine
2) BARONCELLI Leonardo
3) BELTRÁN Lucas
4) BIRAGHI Cristiano
5) BOVE Edoardo
6) COLPANI Andrea
7) COMUZZO Pietro
8) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
9) DE GEA QUINTANA David (P)
10) GOSENS Robin Everardus
11) IKONE Nanitamo Jonathan
12) KAYODE Michael Olabode
13) KOUAME Kouakou Christian Michael
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) MARTÍNEZ QUARTA Lucas
17) MORENO Matías Agustín
18) PARISI Fabiano
19) RANIERI Luca
20) RICHARDSON Michael Amir Junior
21) RUBINO Tommaso
22) SOTTIL Riccardo
23) TERRACCIANO Pietro (P)
https://www.labaroviola.com/prandelli-fiorentina-possibile-outsider-in-campionato-sta-sorprendendo-complimenti-a-palladino/274821/