Labaro Viola

Convocati Fiorentina: Kean e Cataldi out, c'è Comuzzo e rientrano anche Mandragora e Moreno

La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di stasera a marassi contro il Genoa, le due cattive notizie sono le assenze di Kean e Cataldi che non sono al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2024 12:27
Convocati Fiorentina: Kean e Cataldi out, c'è Comuzzo e rientrano anche Mandragora e Moreno -
News
Condividi

La Fiorentina sul proprio sito ufficiale ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di stasera a marassi contro il Genoa, le due cattive notizie sono le assenze di Kean e Cataldi che non sono al top fisicamente, mentre è regolarmente convocato Comuzzo e sono recuperati Mandragora e Moreno. Ancora assente Pongracic così come il numero 10 viola Gudmundsson, questo l'elenco completo:

1) ADLI Yacine

2) BARONCELLI Leonardo

3) BELTRÁN Lucas

4) BIRAGHI Cristiano

5) BOVE Edoardo

6) COLPANI Andrea

7) COMUZZO Pietro

8) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

9) DE GEA QUINTANA David (P)

10) GOSENS Robin Everardus

11) IKONE Nanitamo Jonathan

12) KAYODE Michael Olabode

13) KOUAME Kouakou Christian Michael

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

17) MORENO Matías Agustín

18) PARISI Fabiano

19) RANIERI Luca

20) RICHARDSON Michael Amir Junior

21) RUBINO Tommaso

22) SOTTIL Riccardo

23) TERRACCIANO Pietro (P)

LE PAROLE DI PRANDELLI

https://www.labaroviola.com/prandelli-fiorentina-possibile-outsider-in-campionato-sta-sorprendendo-complimenti-a-palladino/274821/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok