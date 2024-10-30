Prandelli: "Fiorentina possibile outsider in campionato, sta sorprendendo, complimenti a Palladino"

L'ex tecnico della Fiorentina ha commentato l'andamento del campionato dei viola complimentandosi con l'ottimo lavoro di Palladino

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell'andamento dell'attuale campionato di Serie A commentando anche l'inizio di stagione viola:

“In questo campionato ci sono tante squadre di qualità. In Europa, però, soffriamo perché dobbiamo lavorare maggiormente sull'intensità per essere al livello delle migliori. Per lo scudetto è presto per indicare un favorito, ma il Napoli ha gettato la maschera e lotterà sicuramente sino all'ultimo per questo traguardo”.

“Possibili outsider? La Fiorentina ha finalmente recuperato spirito, sarà una protagonista del campionato. Complimenti a Palladino per il grande lavoro. Anche la Lazio di Baroni è insidiosa, ha sorpreso un po' tutti”.

Kean non è partito con la Fiorentina per Genova, non ci sarà a Marassi contro il Genoa. Pretattica ACF

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