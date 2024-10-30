Kean non è partito con la Fiorentina per Genova, non ci sarà a Marassi contro il Genoa. Pretattica ACF

Kean domenica ha stretto i denti, domani con il Genoa non ci sarà

Moise Kean domenica ha stretto i denti e con una caviglia fasciata ha fatto una splendida partita contro la Roma al Franchi, è stato anche autore di una doppietta. Il centravanti viola però non è partito con Genova con la squadra, secondo quanto riportato da Firenze Viola, anche se ha lasciato Firenze. Possibile che il giocatore, dopo lo sforzo fatto domenica, debba tenere a riposo la caviglia a cui si era infortunato in precedenza. Per questo motivo la Fiorentina oggi, a differenza di come fa sempre, ha deciso di non diramare i convocati. Visto il forfait di Kean, domani dal 1' come centravanti dovrebbe giocare Christian Kouamé, l'ex Genoa.

https://www.labaroviola.com/viviano-chi-ha-criticato-kean-o-de-gea-non-capisce-una-sa-champions-chissa-ma-non-credo-sia-alla-portata/274804/