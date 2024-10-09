Hummels aveva rifiutato la Fiorentina per una grande squadra, ora si lamenta che non gioca a Roma

Hummels è arrivato a Roma da grande acquisto ma prima con De Rossi e poi con Juric non ha mai trovato spazio. E lui lo fa notare...

Mats Hummels sta diventando un vero e proprio caso a Trigoria. Il tedesco, arrivato il 4 settembre a parametro zero, non è ancora mai sceso in campo. Zero minuti fino a questo momento e ieri ha lanciato una frecciatina sui social. L’ex Borussia Dortmund ha pubblicato una serie di foto in giro per la Capitale e ha poi scritto: “Le foto in campo arriveranno, credo…”. Un po’ di sarcasmo ma anche un pizzico di irritazione per un esordio che ancora non arriva.

Il difensore tedesco aveva rifiutato la Fiorentina in estate, come rivelato da Daniele Pradè nella conferenza stampa di fine mercato, il direttore sportivo viola disse: "Si abbiamo pensato a Hummels ma lui voleva aspettare. Non era pronto per prendere decisioni, la stessa cosa gli è successa col Bologna e altre società. Aveva fatto con la Real Sociedad e poi ci ha ripensato...".

Il motivo principale del mancato impiego di Hummels è il ritardo della condizione. Il tedesco è arrivato a settembre senza aver svolto la preparazione atletica ed era stato subito chiaro nella sua prima intervista: “Mi serviranno 2/3 settimane per poter essere al top della forma”. Dal suo approdo a Trigoria ora è passato più di un mese. Era convinto di esordire contro l’Elfsborg ma Juric ha deciso di lasciarlo in panchina.

Poi per la trasferta di Monza ci si è aggiunta anche la sfortuna: è rimasto a casa per una sindrome influenzale. Mats si allena con regolarità e a Trigoria viene già considerato un leader. Dà tanti consigli ai giovani e motiva gli altri compagni. Oggi si è allenato col resto del gruppo e spera di poter giocare la sua prima partita dopo la sosta. Probabilmente la sua ora scoccherà contro la Dinamo Kiev in Europa League.

Hummels negli ultimi anni ha cambiato anche la sua dieta per rimanere sempre in forma. Nel 2015 ha affrontato una stagione piena di problemi ed è ingrassato diversi chili. Da quell’annata segue una dieta specifica e ha corretto il modo di dormire. Tutto per essere sempre al top. Adesso si sente in condizione di poter giocare e vuole mettere a disposizione della Roma tutta la sua esperienza. “Sono pronto per giocare a certi livelli”, ha detto in un podcast in Germania. Lo scrive Calciomercato.com

LA SITUAZIONE PONGRACIC

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