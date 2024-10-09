Nazione: “Pongracic, la sosta per recuperare dal problema fisico. Con la difesa a 4 cerca il riscatto”

Pongracic è ormai fuori da diverse giornate

Anche per la Fiorentina la sosta avrà un effetto benefico. E con il campionato in pausa si pensa subito a Marin Pongracic, ormai fuori da diverse giornate dopo un problema fisico non risolto. Dal 21 settembre il croato accusa problemi al flessore della coscia sinistra e da allora non ci sono state ulteriori novità: si pensava a una convocazione contro il Milan, ma alla fine lo staff ha preferito non rischiarlo. E ora senza convocazione in Nazionale ha tutta la sosta per riprendersi al meglio.

Il suo impiego in stagione è stato tutt'altro che sufficiente: quattro presenze fra campionato e Conference e altrettante prestazioni lontane dalla sufficienza prima dello stop. Ora, con un assetto difensivo a quattro, per l'ex Lecce sarà tutto più semplice visto che non ha fatto mistero di trovarsi al meglio con quella veste tattica. Le premesse per il rilancio ci sono, ma ora la prima missione è recuperarlo al 100%. Lo scrive La Nazione.

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