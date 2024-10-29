Gosens: “Hummels? Non lo auguro a nessuno un periodo così. Autogol? Mi è dispiaciuto moltissimo per lui”

Gosens sul periodo complicato che sta vivendo a Roma il suo connazionale Hummels

Robin Gosens è arrivato questa estate alla Fiorentina, dopo aver giocato nell’Union Berlino. C’è un suo connazionale però e suo amico in Serie A, è Mats Hummels, il difensore tedesco è passato alla Roma da svincolato. Ma finora le cose non sono andate bene per lui in Italia, domenica si è segnato anche l’autogol nel giorno del suo debutto (5-1 al Franchi in favore dei viola). Ecco le parole di Gosens al podcast tedesco Copa TS: “Autogol? Mi è dispiaciuto moltissimo per lui. In generale non attraversa un periodo facile. Non lo augureresti a nessuno ciò, è un peccato. Ha detto Mats che si è subito innamorato della città di Roma ma che naturalmente la immaginava diversa a livello sportivo. Spero che le cose cambino subito per lui”.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-svela-balotelli-oggi-in-gruppo-puo-giocare-nel-finale-di-fiorentina-genoa/274599/