Roma, Hummels punzecchia Juric sui social per il mancato esordio: "Oggi allenamento, come sempre"

Il difensore tedesco non ha ancora esordito con la sua nuova squadra. La frecciatina sui social a Ivan Juric

Non mancano i malumori nello spogliatoio della Roma. Il difensore tedesco ed ex obiettivo della Fiorentina, Mats Hummels, arrivato nella capitale a parametro zero in estate, non ha ancora debuttato con la maglia giallorossa, nonostante abbia già dichiarato di essere a disposizione di Ivan Juric. Anche ieri 0 minuti anche contro la Dinamo Kiev, scelta non molto apprezzata dall'ex Borussia Dortmund. Proprio oggi, sul suo account Instagram, ha postato una storia al quanto criptica: "Allenamento, come sempre". Che sia un messaggio rivolto all'allenatore, che non gli ha ancora dato una chance?

Al termine della partita contro la squadra ucraina, Juric ha voluto dare spiegazioni: "Hummels lo vedo nella posizione di Ndicka e in questo momento mi sembra che la difesa stia reggendo molto bene, Ndicka sta facendo bene ed è in vantaggio. Ma Hummels che è un grandissimo professionista avrà le sue occasioni. Non posso dire una parola negativa su Hummels, anzi, devo solo ringraziarlo per come si sta comportando. Anche se non lo sto facendo giocare, non sbaglia mai un allenamento e mantiene sempre un atteggiamento impeccabile. Mi sembra davvero una persona straordinaria, un grande professionista, ma in questo momento vedo benissimo Ndicka".

Ikoné dedica la doppietta a Barone: “Sei sempre nei miei pensieri, io non ti dimentico. Questo è per te”

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