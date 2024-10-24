Hummels umiliato, fatto scaldare mezz'ora non entra. Aveva rifiutato la Fiorentina ma con la Roma zero presenze

Il tedesco in estate ha declinato diverse offerte tra le quali quella dei viola, voleva aspettare per andare in una "grande

A giugno reduce da una finale di Champions League giocata da capitano con il Borussia Dortmund e dalla stagione forse complessivamente migliore della carriera Max Hummels si svincolava dai gialloneri diventando di conseguenza nonostante le quasi 36 primavere un pezzo pregiato del mercato.

Dopo un'estate di riflessione e di corteggiamenti da parte di tanti club europei Hummels firmava un pò a sorpresa per la Roma allora allenata da Daniele De Rossi.

Anche la Fiorentina come svelato nella conferenza stampa di fine mercato da Daniele Pradè aveva pensato di affondare sul tedesco: "A Hummels abbiamo pensato ad inizio mercato ma lui voleva aspettare, come ha fatto col Bologna. Aveva anche trovato un accordo con la Real Sociedad, ma poi ci ha ripensato".

Lui peraltro sbarcato nella capitale ad inizio settembre si dichiarava entusiasta: "Sono davvero felice e convinto al 100%. Non volevo trovarmi nella situazione di sedermi qualche settimana o mese dopo e pensare che forse avrei dovuto aspettare. Sono felice della scelta che ho fatto e di essere a Roma".

Peccato che poi le cose almeno sino ad adesso non siano esattamente andate nella direzione giusta per il tedesco. Dopo due mesi neppure un minuto con la maglia giallorossa per lui.

Alla vigilia della gara di Europa League disputata questa sera all'Olimpico contro la Dinamo Kiev il tedesco aveva persino anticipato il possibile esordio, ma Juric non è stato del medesimo avviso. Non solo, l'ex tecnico del Torino lo ha fatto scaldare per più di mezz'ora senza neppure regalargli uno scampolo di gara. Una vera e propria umiliazione per il tedesco campione del mondo nel 2014.

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