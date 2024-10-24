Fumogeni e petardi dal settore ospiti, Biraghi va a parlare coi tifosi e riporta la calma

Le intemperanze dei tifosi viola hanno spinto l'arbitro a minacciare provvedimenti. Decisivo l'intervento del capitano

La sfida con il San Gallo si è giocata in un'atmosfera particolare, con i tifosi viola che a più riprese hanno lanciato verso il terreno di gioco fumogeni, esplodendo poi petardi che hanno spinto l'arbitro a minacciare provvedimenti esemplari. Fondamentale l'intervento di capitan Biraghi.

Nel finale soprattutto infatti più che con gli avversari, la Fiorentina ha dovuto fare i conti con i propri tifosi particolarmente scatenati. Un numero importante di petardi è stato esploso nel settore ospiti, per una situazione che ha spinto il direttore di gara ad intervenire. Quest'ultimo già nel primo tempo aveva sospeso momentaneamente le ostilità per i fumogeni e la visuale decisamente complicata. Più pericolosa però la questione petardi, con l'arbitro che ha minacciato la Fiorentina di interrompere le ostilità.

Allora ecco che Biraghi ha preso provvedimenti e si è recato di corsa sotto il settore occupato dai tifosi della Viola. Dopo un conciliabolo in cui ha chiesto probabilmente di chiudere le intemperanze per non mettere a repentaglio la vittoria, tutto si è chiuso nel migliore dei modi. Tentativo riuscito e partita vinta, con la rete di Gosens a chiudere definitivamente il discorso. Si prospetta però in ogni caso almeno una maxi multa per la società viola.

Lo riporta fanpage.it

Palladino: “Bove è il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque, lui vede calcio”

https://www.labaroviola.com/palladino-bove-e-il-nostro-jolly-potrebbe-giocare-ovunque-lui-vede-calcio/273875/